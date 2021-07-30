Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Петербурге за предпоследнюю неделю июля от клещей на территории города пострадали 32 человека, еще 179 горожан были укушены клещами в Ленинградской области и других регионах. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

Так, с 19 по 25 июля в медицинские организации города по поводу присасывания клещей обратилось 211 человек, в том числе 53 ребенка. Всего в черте города укусы были нанесены в 32 случаях: Пушкинском районе — семь, Курортном — шесть, Приморском — шесть, в Колпинском и Петродворцовом — по три, в Калининском и Красносельском — по два.

«С начала сезона 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован 21 случай заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырех детей до 17 лет, 89 случаев — ИКБ, в том числе 11 случаев у детей до 17 лет. Все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. Укусы получены за пределами Санкт-Петербурга», — пояснили в пресс-службе управления.