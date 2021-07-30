Вашингтон, 30 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Американская студия Skybound Games перевыпустит дилогию игр Ori на физических носителях для гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщил портал ComicBook.

BagoGames Ori and the will of the Wisps

https://twitter.com/iam8bit/status/1420776858715447296

В издание Ori: The Collection войдут два картриджа с играми, цифровой саундтрек, иллюстрации и различные справочные материалы. Ожидается, что сборник поступит в продажу 12 октября 2021 года.

Напомним, что Ori — это серия игр-платформеров от австрийской студии Moon Studios. Релиз первой части состоялся в 2015 году.