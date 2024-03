Вашингтон, 30 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Американская студия Skybound Games перевыпустит дилогию игр Ori на физических носителях для гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом сообщил портал ComicBook.

BagoGames

Ori and the will of the Wisps