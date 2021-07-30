Москва, 30 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В борьбе с инфляцией властям РФ не стоит полагаться только на регулирование ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Сбербанка о том, что в 2021 году ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Что касается прогноза по ключевой ставке, то она будет зависеть от темпов инфляции. Пока, несмотря на многочисленные заявления и шаги правительства, инфляция особо замедляться не собирается. А стало быть, и ключевая ставка в 7% не исключена, — сказал Колганов. — И особо хорошо никому не будет».

Более того, как полагает экономист, такие шаги замедлят темпы роста ВВП, потому что для восстановления экономик те, кто хочет возобновить и расширить свою работу, должны пользоваться кредитами.

«А повышение ставки будет им в этом препятствовать. Кроме того, рост ставки будет замедлять выдачу потребительских кредитов, что обернется снижением спроса со стороны населения. Поэтому никогда в борьбе с инфляцией нельзя полагаться только на инструменты, связанные с регулированием ставки. Нужны комплексные меры, связанные и с поощрением инвестиций, и с тем, чтобы растущая масса денег встречала на рынке растущее предложение», — пояснил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что борьба с инфляцией стала чем-то вроде идеи-фикс Центрального банка РФ.