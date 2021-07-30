Москва, 30 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В настоящее время российская экономика переживает восстановительный период, а стало быть, высокие темпы роста будут для нее совсем не удивительны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы Сбербанка, согласно которым в 2021 году рост экономики РФ составит 4,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Не только Сбербанк, но и международные организации пересматривали в последнее время темпы роста российской экономики в сторону некоторого увеличения по сравнению с предыдущими прогнозами, — сказал Колганов. — Поэтому с какой-то долей вероятности можно полагать, что такой прогноз может оправдаться. Сейчас в экономике РФ идут восстановительные процессы, и высокие темпы роста для такого периода совсем не удивительны. В кризисный период происходит остановка целого ряда производственных мощностей, недогрузка, увольнения работников и так далее. Когда происходит восстановление, эти производственные мощности снова запускаются и сразу же дают прирост продукции. А вот что касается дальнейшего развития, то здесь все гораздо сложнее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк улучшил свой прогноз по темпам роста экономики РФ с 3,8% до 4,2%.