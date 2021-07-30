Москва, 30 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Ввоз в Россию кормов разрешён ещё для трёх предприятий из Германии, сообщили 30 июля в пресс-службе Россельхознадзора.

Максим Алиев, ИА «Республика Карелия» Коровам дали корм

Корма в течение трёх месяцев теперь могут ввозить в Россию Novus Deutschland (поставляет добавку «Активат WD MAX»), AlzChem Trostberg («КреАМИНО») и MinAscent Leuna Production (Селиссео 2% Se).

Также ведомство расширило список самой продукции — для германского поставщика BASF SE: теперь разрешён импорт в Россию добавки «ЛУКАНТИН ЖЕЛТЫЙ 10% NXT» и MIAVIT GmbH («Миа-Вит L-Аскорбат-2-фосфат»).

«Поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности Россия возобновила сертификацию продукции 62-х компаний: 39 производителей кормов и кормовых добавок из ФРГ, 17 — из Нидерландов, четырёх — из Испании и двух — из Канады.