Редмонд, США, 30 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Microsoft приняла решение снять игру Forza Motorsport 7 с продажи — спустя всего четыре года после релиза проекта. Об этом 30 июля сообщает издание PC Gamer.

Kimjun Гонка

По словам издателя, игра «достигла конца своего жизненного цикла». Ожидается, что она исчезнет из продажи уже 15 сентября 2021 года.

Напомним, что Forza Motorsport — это гоночный симулятор, разработанный американской студией Turn 10 Studios. В нём представлены более 700 моделей автомобилей.