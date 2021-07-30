Генуя, Италия, 30 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Руководство «Ромы» договорилось с «Дженоа» о переходе 26-летнего форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Римский клуб возьмет футболиста в годичную аренду с обязательной опцией выкупа за 17,5 миллиона евро. Аренда обойдется «Роме» в 2,5 миллиона евро. Об этом 30 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

Также итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «Ромой» на следующей неделе.

В конце прошлого сезона «Рому» возглавил экс-тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в 32-х матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Шомуродов перешел в «Дженоа» 1 октября 2020 года из «Ростова». Итальянский клуб заплатил «желто-синим» 7,5 миллиона евро за узбекского форварда. Текущее соглашение Эльдора Шомуродова с «Дженоа» рассчитано до конца сезона 2023/24.