Чебоксары, 30 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне роста заражений коронавирусом десятки жителей приступили к повторной вакцинации, а впервые прививку сделали более 180 тыс. человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Cap.ru Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов

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Говоря о вакцинации от COVID-19, глава ведомства проинформировал, что первым компонентом в Чувашии привились 246 336 жителей, в том числе 88 360 граждан старше 60 лет. Из них завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами) 180 346 человек, что составляет 30,6% от плана.

Владимир Степанов также сообщил, что к повторной вакцинации в Чувашии приступили 47 человек.

Отметим, что в конце июля в Чувашию впервые поступила вакцина «Спутник Лайт», которую рекомендует для переболевших COVID-19 или тем, кто уже прививался ранее. Ранее в Минздраве России заявили, что ревакцинироваться как переболевшим, так и ранее привитым необходимо раз в полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Чувашии зарегистрировано 1922 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 26% выше, чем было в июне.