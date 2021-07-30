Волгоград, 30 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Дополнительные крупномерные деревья высадят на нижней террасе набережной Волгограда. В парковой зоне также появятся дорожки для велосипедов и самокатов, сообщает 30 июля пресс-служба администрации города.

Www.volgadmin.ru Набережная Волгограда

Реконструкция нижней террасы центральной набережной стартовала в 2019 году. По словам главы Волгограда Виталия Лихачёва, который проинспектировал ход работ, сейчас объект находится уже в высокой степени готовности. В парковой территории по обе стороны амфитеатра высажены 80 елей высотой от трех метров, решено дополнить композиции новыми крупномерными деревьями. Осенью, когда позволят погодные условия, подрядчик высадит ещё несколько десятков растений.

Кроме того, на набережной обустроят новые дорожки для любителей покататься на велосипедах и самокатах.

«Запретить что-то проще всего. Гораздо важнее создать условия для развития. У нас по всей территории нижней террасы набережной проложена велодорожка. Было бы логично помимо этой дорожки организовать ещё удобные спуски вдоль амфитеатра на средний и нижний ярус, где будет меньше прогуливающихся и владельцы средств индивидуальной мобильности могли бы безопасно кататься», — отметил Виталий Лихачев.

Масштабное обновление центральной набережной ведётся впервые с момента её строительства. Рабочие проложили инженерные коммуникации, заасфальтировали нижний и средний уровни, установили опоры освещения. На набережной высажено более 10 тысяч растений, приспособленных к волгоградскому климату, для ухода за которыми предусмотрено 45 зон полива. Появятся и четыре фонтана.