Пушкин, Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга распылила перцовый баллончик в подростков после того, как они поссорились с ее ребенком на детской площадке. Сотрудники Следственного комитета РФ начали проверку по факту инцидента. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Björn Hansson Газовый баллончик

Конфликт между матерью малолетнего ребенка и подростками произошел 30 июля на одной из детских площадок в жилом микрорайоне Славянка Пушкинского района Петербурга. Подростки вступили в конфликт с малолетним сыном женщины, после чего она, защищая ребенка, распылила в сторону ребят перцовый баллончик.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям всех участников произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщают ряд СМИ, перцовый баллончик распылила мать пяти детей, когда подростки прогнали ее сына с карусели, а после замечания напали на нее саму. В результате пострадала одна девочка, перцовый газ попал ей в глаза.

Добавим, это не первый подобный конфликт, который произошел на территории детской площадки. Ранее ИА REGNUM сообщало, что жительница элитного ЖК решила прогнать воспитанников Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница», из-за того, что дети «пугают» ее внучку. Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс.