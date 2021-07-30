Липецк, 30 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Липецке 30 июля на крышу одного из цехов на Новолипецком металлургическом комбинате упал башенный кран, сообщил портал Gorod48.

Ха Ил-Квон. Аннарасуманара. 2010. Naver Webtoon Ветер

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Причиной стал сильный ветер, обрушившийся на регион. На предприятии сообщили, что никто не пострадал.

«30 июля в конвертерном цехе № 2 из-за сильного ветра произошло падение крана на кровлю здания цеха. Пострадавших нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы, информация о сроках их завершения будет предоставлена позднее», — цитирует издание комментарий пресс-службы НЛМК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер 30 июля стал причиной 15 сообщений об упавших и аварийных деревьях и отключения электричества почти на 30 улицах областного центра.