Ижевск, 30 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Удмуртии отменили запрет на посещение лесов на фоне стабилизации ситуации с пожароопасностью. Об этом сообщает пресс-служба минприроды республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В лесу

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«По условиям погоды с 31 июля 2021 года будет снят запрет на въезд в леса транспортных средств и посещение лесов гражданами», — пояснили в ведомстве.

В то же время продолжит действовать запрет на разведение костров на территории лесов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с высокой пожарной опасностью и жаркой погодой въезд в леса и пребывание в них граждан было ограничено с 25 июня текущего года. Запрет распространялся на лесные массивы 20 районов.

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