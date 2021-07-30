Минск, , 16:51 — REGNUM США, ЕС, НАТО продолжают разносторонее давление на Белоруссию, заявил 30 июля министр обороны республики Виктор Хренин, передаёт БелТА.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

По словам главы оборонного ведомства, западная сторона пытается диктовать Минску свою волю, давление идёт со стороны экономики, а также политическими и пропагандистскими средствами.

Хренин «Не остаётся в стороне и военная сфера: блок НАТО продолжает разведывательную деятельность против нашей страны и проведение мероприятий оперативной боеподготовки вооружённых сил стран — членов альянса на территории сопредельных государств».

Он добавил, что Польша принимает активное участие в деятельности НАТО на границе с Белоруссией: польский спецназ ведёт разведку участков границы. Также НАТО проводит учения, «в ходе которых отрабатываются действия по поддержке деструктивных сил в Беларуси», осуществляются попытки нарушить воздушное пространство республики.

Хренин «Только с апреля по июнь таких было три. Наиболее вероятная цель — определение степени готовности к действиям нашей системы ПВО. Кроме того, отмечается высокая активность применения беспилотных летальных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооружённых сил сопредельных стран».

Он предупредил, что со стороны Запада возможны провокации на приграничных территориях, чтобы появились «новые информационные поводы для дискредитации Беларуси на международной арене».

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