Манчестер, Великобритания, 30 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» предложило «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро) за трансфер 25-летнего атакующего полузащитник сборной Англии Джека Грилиша. Трансфер может стать рекордным для «горожан». Об этом 30 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Манчестер сити

На данный момент самой дорогой покупкой «Манчестер Сити» является атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, перешедший 30 августа 2015 года из «Вольфсбурга» за 74 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Джек Грилиш принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился шестью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В составе сборной Англии полузащитник провел пять матчей на Чемпионате Европы 2020 и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» хочет переподписать контракт с Джеком Грилишем, чтобы удержать футболиста.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника «Астон Виллы» в 65 миллионов евро. Текущее соглашение Грилиша с английским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.