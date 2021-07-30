30 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Как бы внезапно обнаружив, что европейская промышленность совсем не может без российского газа и поэтому СП-2 состоится, Америке предложили вспомнить методы, которыми США противостояли СССР: ведь если он от дружбы с Западом развалился, может, сработает и с Россией?

Игорь Юдкевич, , 20:31 — REGNUM Американский эксперт по разведке и международным отношениям Джошуа Хумински предложил целый перечень «решительных мер» по борьбе с Россией. При этом он ловко обошел стороной вопрос о том, почему все эти меры не предпринимались до сих пор. Хотя один афроамериканский президент США и хвастался, что «порвал экономику России в клочья», он, судя по всему, принимал желаемое за действительное, а может, и сознательно вводил в заблуждение свою аудиторию. Из-за таких вот неловких моментов создается впечатление, что, по существу, с Россией вновь прибывшим во власть американским демократам не очень-то и хотелось бодаться. Это некоторым, коим невтерпеж было пострадать за идеалы и «сделать Америку снова великой», приходилось вводить санкции против России и упражняться в грозной риторике. И что в итоге? Их же всю дорогу и склоняли как «агентов Кремля». Нет, теперь у власти в США находятся «свои собственные агенты», практики, отлично знающие, где на бутерброде масло.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти люди не стали ходить круг да около и признали: «Северному потоку — 2» — быть. Но ведь нельзя же оставлять американский народ и Сенат без объяснений, как это — то есть российский газопровод — могло случиться? Вот что предлагает Хумински в качестве объяснения в своей статье «У США есть соглашение по «Северному потоку — 2», но все еще не хватает курса в отношении России» (The Hill, 27.07.2021).

«С учетом того, что Вашингтон и Берлин пришли к соглашению о будущем трубопровода «Северный поток — 2», отсутствие согласованной стратегии в отношении России становится очевидным. В то время как на тактическом и оперативном уровнях предпринимаются многочисленные действия, такие как попытки сорвать строительство трубопровода, эти усилия не связаны с политически жизнеспособным стратегическим результатом, который признает реалии и перспективы Москвы — и ограниченную способность Америки повлиять на них, — а также геополитические реалии, о которых свидетельствует зависимость Европы от российской энергии». Джошуа Хумински Сварка труб для трубопровода «Северный поток-2» © Nord Stream 2 Thomas Eugster

Как бы внезапно обнаружив, что европейская промышленность совсем не может без российского газа и поэтому СП-2 состоится несмотря ни на что, эксперт констатирует: Вашингтону надо вспомнить методы, которыми США противостояли СССР, ведь раз СССР от дружбы с Западом развалился, может, сработает и с Россией? Действительно, Евросоюз в целом и Германия в особенности отказались кончать экономическим самоубийством, как бы это ни было приятно дяде Сэму. И отчаянные вопли восточноевропейцев, среди которых были даже члены ЕС, ничего не решили. Для американского руководства здесь скрыта большая печаль, ведь если бы СП-2 рухнул, у Вашингтона бы открылась шикарная возможность помогать всем и каждому своим демократически сжиженным газом, разжижая его обратно в каких-нибудь прибалтийских хабах. Во всяком случае, в умах по-юному наивных демократий, подобных в своей политической невинности украинской, была сформирована именно такая картина. И теперь им остается только шуметь, что «никакого СП-2 нет», прямо как с тем Крымским мостом, которого «тоже не было». Но вернемся к нашим американцам.

Хумински на многочисленные возмущенные крики, которых он за последнее время наслушался немало, как бы отвечает: «Не волнуйтесь, мы работаем над этим». Или даже «Когда вы понадобитесь, вас позовут». А пока отойдите и посмотрите очередную серию про борьбу Вашингтона с плохими русскими клептократами. Украину и Польшу, которые проиграли запрещение СП-2 и теперь пойдут на поклон к Германии, это должно особенно утешить. Эксперт решительно и смело ставит вопрос об отсутствующей стратегии в отношении России. Мол, сейчас выработаем, а то они так и будут всякие полезные вещи между собой и Европой возводить.

Джошуа Хумински Российско-американские переговоры Цитата из видео kremlin.ru Тем не менее, когда речь заходит о России, на макроуровне Вашингтону, похоже, явно не хватает какого-либо смысла стратегии вообще, и это не новое условие. Какими должны быть отношения Белого дома с Кремлем? На что могут быть похожи эти отношения? Каково политически жизнеспособное и достижимое конечное состояние? Если уж на то пошло, есть ли оно вообще?

В США, как уже отмечалось много и многими, к власти пришли не те, кто готов за свою американскую родину чем-то там жертвовать, паче всего собственными интересами. Так что провозглашенная очередной раз кампания по борьбе с «русскими клептократами» (прямо не США, а планетарный ОБХСС, честное слово) означает, что прагматики с той стороны океана будут и дальше свято блюсти свои интересы, оттягивая момент спрыгивания с медленно погружающегося американского «Титаника» как можно дольше. А там, глядишь, и в Европу переберутся, раз уж там экономическая катастрофа потихоньку отменяется. Впрочем, если к решению вопросов подключатся европейские зеленые, которые под воздействием собственной пропаганды готовы беспощадно уничтожать культуру и цивилизацию, то ситуация еще может существенно поменяться, а европейский переход на «зеленую энергетику» сможет то, чего не смогла борьба против СП-2. Возможно, расчет мистера Хумински и иже с ним делается именно на это?