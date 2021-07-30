Чебоксары, 30 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Чувашии последние шесть недель наблюдается рост заражений коронавирусом, в том числе выявлено 32 случая заражения индийским штаммом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, сообщила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.

Cap.ru Надежда Луговская

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По её словам, в июле зарегистрировано 1922 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 26% выше, чем было в июне. Темп прироста за месяц составил 7%.

«Вирус мутирует. Выявлено 32 случая заражения индийским штаммом и девять случаев британского», — сообщила Надежда Луговская.

Руководитель ведомства отметила, что рост выявляемых случаев заражения коронавирусом идёт шесть недель подряд:

«Рост заболеваемости в июле произошёл за счёт взрослого населения: в возрастных группах 18 — 29 лет — на 16%, 30 — 49 лет — на 52%, 50 — 64 года — на 30%. А старше 65% — 2,5%».

Что касается структуры заболевших, то за месяц на 30% выросло число заразившихся коронавирусом среди работающих жителей, в том числе работников транспорта — в 1,9 раза, промышленных предприятий — на 31%, торговли — на 34%, здравоохранения — на 28%, ЖКХ — на 23%.