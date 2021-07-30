Ханты-Мансийск, 30 июля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 202 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 30 июля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 199 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 30 июля в Югре зарегистрировано 65 140 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 61 438 человек, 936 пациентов с COVID-19 скончались.