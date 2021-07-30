Сочи, Краснодарский край, 30 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. 29 июля «Сочи» одержал вторую подряд победу над бакинской «Кешлей» со счетом 4:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА. Российский клуб встретится с сербским «Партизаном». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Первый матч пройдет 5 августа в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 12 августа. Сербская команда примет «Сочи» в Белграде на «Стадионе Партизана».

Новый сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Сочи» начал с поражения в первом туре от «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1. Единственный мяч на 68-й минуте встречи забил Игорь Горбунов после передачи Тимура Сулейманова.