Москва, 30 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Снижения ипотечных ставок в России в обозримом будущем вероятнее всего не произойдёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

Тем не менее существует условие, при котором средневзвешенная ставка по ипотеке может продолжить свое движение вниз и обновить исторический минимум в 7,07%, зафиксированный Центробанком в июне 2021 года.

«Ставки теоретически могут снизиться, когда у нас устойчиво и намного снизится инфляция. Если надолго установится инфляция в 3%, то через полгода логично ожидать снижения ипотечных ставок. Но нам до этого еще далеко», — отметил Хестанов.