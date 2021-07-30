Москва, 30 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Совместная рабочая группа по вопросам водородной энергетики будет создана Россией и ОАЭ, сообщили 30 июля в пресс-службе Минэнерго РФ.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Участники этой группы займутся развитием двустороннего сотрудничества «в области водорода».

По сотрудничеству в области водородной энергетики уже состоялись консультации между Москвой и Абу-Даби: встречались заместитель российского министра энергетики Павел Сорокин и заместитель министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль Олам.

На встрече отмечалось, что и у России, и у ОАЭ «есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода» и «действующая транспортная инфраструктура».