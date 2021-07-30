Москва, 30 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Борьба с инфляцией стала идеей-фикс Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал прогнозы Сбербанка о том, что ключевая ставка может вырасти до 7% в 2021 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Что касается ставки, то мы с вами знаем, что идея-фикс Центрального банка — это инфляция. Поэтому очевидно, что ставка будет идти вслед за инфляцией. Следовательно, 7% — это вполне вероятно, — сказал Солодков. — Повышение ставки поможет в борьбе с инфляцией, но через что? Это поможет через снижение потребления. Потому что для экономического роста снижение инфляции необходимо, но недостаточно».

Как пояснил Солодков, для экономического роста нужен еще и благоприятный инвестиционный климат.

«Об этом говорят столько, сколько я себя помню. Но он каждый год становится все хуже и хуже. По разным причинам. А самая стабильная ситуация на кладбище. И Центральный банк в этом направлении и движется. И мы движемся вместе с ним. Но здесь надо отдать ему должное, потому что вопросы, связанные с инвестиционным климатом, находятся вне зоны его компетенции. И здесь он нам помочь ничем не может», — сказал Солодков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что зависимость между величиной ключевой ставки ЦБ РФ и инфляцией не столь прямая и очевидная, как это принято полагать.