Москва, 30 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Снижение ипотечных ставок в России завершилось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Selfhacker.ru Кредит

По его словам, в обозримом будущем проценты по займам на покупку жилья в России будут только расти. Вопрос стоит лишь в том, насколько активной будет эта динамика. Поэтому средневзвешенная ипотечная ставка за июнь 2021 года в 7,07% может на длительное время остаться минимальной.

«Мне кажется, мы прошли пик падения ставок по кредитам. С огромной вероятностью мы таких ставок уже не увидим», — сказал Хестанов.