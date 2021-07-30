Рига, 30 июля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Кабинет министров Латвии одобрил законопроект о «вакцинационной лотерее», среди привитых жителей Латвии будет разыграно денежных призов на общую сумму 720 000 евро. Об этом сообщила канцелярия правительства страны, отметив, что решение должен утвердить национальный парламент Сейм.

Fishki.net Лотерея

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Подчеркивается, что участвовать в розыгрыше призов смогут все, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса COVID-19 на момент объявления лотереи. Данные о вакцинации человека должны быть введены в единую информационную базу данных (ViVaT) не менее чем за 48 часов до розыгрыша.

Предусмотрены еженедельные розыгрыши и финальный, будет несколько видов призов. Еженедельно предусмотрено распределять по пять крупных выигрышей, суммы будут варьироваться от 2500 евро и 5000 евро до 10 000 евро.

В финальном розыгрыше будет поделено два выигрыша по 15 000 евро, два по 25 000 и один 100-тысячный. Выигрыши не будут облагаться подоходным налогом.

Ранее планировалось, что призовой фонд лотереи составит 1,2 млн евро. Теперь уточнено, что призовой фонд составит 720 тысяч, а 480 тысяч уйдет на организационные издержки.