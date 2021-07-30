Краснодар, 30 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Памятный знак, посвященный советским гражданам, замученным в фашистках лагерях на территории Краснодара, установят почти в самом центре столицы Кубани. Мемориал будет представлять из себя скульптурную композицию на каменной основе, на которой будет прикреплена металлическая табличка с текстом, отображающим замысел сооружения.

ИА REGNUM Узники концлагеря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период оккупации Краснодара в этом районе города, ограниченном улицами Красной и Коммунаров и улицей имени Хакурате размещался концентрационный лагерь Шталаг 132 («Ссыпки»), в котором погибли более 6 тысяч советских военнопленных.

Решение городской думы Краснодара об установке памятного знака удовлетворяет ходатайство ИА REGNUM и Фонда Александра Печерского об увековечивании памяти жертв фашистской оккупации.

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«Подтверждение того, что на этих местах были лагеря, имеется в архивных записях и свидетельствах очевидцев, отображенных в статьях и видеоматериалах. На основе этого было выбрано место установки знака после проработки нескольких вариантов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации Краснодара

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