Москва, 30 июля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В обозримом будущем российские банки могут ужесточить требования к первоначальному взносу при выдаче ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

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Процесс этот, вероятно, будет происходить параллельно с ростом ставок по ипотечным займам.

«Центробанк увеличивает требования к резервированию ипотечных кредитов и это подталкивает банки к увеличению первоначального взноса. Очень вероятно, что параллельно со ставкой будут расти требований к первоначальному взносу», — сказал Хестанов.