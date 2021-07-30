Таллин, 30 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Возможный кандидат в президенты Эстонии Тармо Соомере намерен встретиться с руководителями партийных фракций в парламенте страны. Об этом спикер парламента и глава Центристской партии Юри Ратас сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Pixabay.com Эстония

Накануне публикации Ратас обсудил с лидерами парламентских партий кандидатуру Соомере в качестве возможного кандидата на пост главы государства.

«Как спикер Рийгикогу я встретился с лидерами парламентских партий, чтобы обсудить текущее состояние президентских выборов и дальнейшее сотрудничество», — отметил спикер.

По мнению Ратаса, большинство его коллег выступает за то, чтобы выборы президента начались и закончились в парламенте в ходе одного тура. Такая процедура может состояться 30 августа. Однако для этого нужно быть уверенными, что такой кандидат пользуется самой широкой поддержкой, добавил Ратас.

В настоящее время Тармо Соомере занимает пост президента Академии наук Эстонии. Он уже выразил готовность возглавить государство, если будет выполнен ряд его требований. В частности, заметно увеличится финансирование науки и исследовательской деятельности.

Другие кандидаты в президенты Эстонии отказались от такой возможности.