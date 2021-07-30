Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. По данным Росстата, на 1 июня 2021 года численность населения Ленинградской области составила 1 млн 900,1 тыс. человек. Численности городского населения региона возросла до 1 млн 279,5 тыс. человек, сельского населения — до 620,6 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Деревня в Ленинградской области

Как отмечают в пресс-службе правительства Ленинградской области, за пять месяцев 2021 года миграционный прирост населения составил 14,8 тысяч человек, что в 1,3 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль населения, превысив ее вдвое.

Как подчеркивают власти, Ленобласть остается миграционно-привлекательной прежде всего для трудоспособных граждан из других субъектов РФ, которые и дают основную долю переехавших на постоянное место жительства. Доля иностранной миграции в Ленобласть на ПМЖ составляет не более 10%.

На 1 июня 2021 года в Ленинградской области родилось 5374 младенцев, что на 103 ребенка (на 2%) больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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