Тюмень, 30 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 279 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 277 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 июля коронавирусом заразились 46 280 человек, выздоровел 43 051 человек, скончались 973 пациента с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).