Киев, , 16:19 — REGNUM Решение Печёрского районного суда Киева, избравшего главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения, оставлен в силе.

В суде Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия

Об этом объявил судья Киевского апелляционного суда сегодня, 30 июля. Согласно обнародованному вердикту, Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября 2021 года.

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Напомним, украинские власти обвиняют Медведчука в госизмене. Как заявлял в мае глава СБУ Иван Баканов, через Медведчука российской разведке стали известны данные о «секретном украинском военном подразделении».

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