Киев, 30 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Решение Печёрского районного суда Киева, избравшего главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения, оставлен в силе.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

Об этом объявил судья Киевского апелляционного суда сегодня, 30 июля. Согласно обнародованному вердикту, Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября 2021 года.

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Напомним, украинские власти обвиняют Медведчука в госизмене. Как заявлял в мае глава СБУ Иван Баканов, через Медведчука российской разведке стали известны данные о «секретном украинском военном подразделении».