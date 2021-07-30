Липецк, 30 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Липецке утром 30 июля прошли дожди с грозами и порывами ветра до 16 метров секунду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, непогода обернулась несколькими коммунальным авариями.

65.mchs.gov.ru Ливень

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Спасатели получили 15 сообщений о падении и угрозе падения деревьев. В районе дома № 117 на улице Московская дерево повисло на проводах, возле дома № 95 на проспекте Победы — упало на проезжую часть, на улице Минская — на железнодорожный переезд.

Были подтоплены проезд по улице Циолковского и перекрёсток Фрунзе-Неделина. Бригады управления благоустройства откачали воду и приступили к прочистке дождеприёмных решёток — из них убирают листву и мусор, препятствующие спуску воды в ливнёвку.

Без света остались девять улиц в посёлке Сырский Рудник, улицы Фрунзе, Скороходова, Неделина, Кузнечная, Кооперативная, Верхняя, Джамбула, Комсомольская, Крымская, Ильича, Краснодонская, Спортивная, Кошевого, Украинская, Зеленая, Гвардейская, Тургенева, Комсомольский проезд, переулки Литейный, Спортивный и Парковый и одно здание в Универсальном проезде.

По прогнозам синоптиков, в течение дня порывы ветра снова могут усилиться, ожидаются дожди.