Белград, 30 июля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Соглашение о создании свободной экономической зоны между Сербией, Северной Македонией и Албанией, которое 29 июля было подписано в Скопье, поспособствует «более тесному экономическому взаимодействию между Албанией и Косово и их последующей интеграции в единое государство». Об этом заявил лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

«В этом смысле новым названием «мини-шенгена» может быть «Великая Албания», — процитировало слова Джорджевича новостное агентство «Бета».

По мнению оппозиционного политика новое, региональное объединение, которое было переименовано в Скопье в Open Balkan, не принесет сербской экономике никакой реальной пользы.

«Движение «Освобождение» также выступает против присоединения Приштины к этой инициативе, так как это стало бы грубым нарушением конституции Сербии и Резолюции 1244 СБ ООН», — добавил Младжан Джорджевич.

Напомним, что 29 июля в Скопье президент Сербии Александр Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев подписали соглашение о создании региональной зоны свободной торговли, которая получила официальное название Open Balkan. Ранее эта инициатива была известна под названием «мини-шенген».