Джакарта, 30 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Наблюдатель из института безопасности и стратегических исследований (ISESS) Хайрул Фахми заявил, что совместные военные учения Индонезии и США под названием Garuda Shield являются конкретной формой оборонной дипломатии, сообщает Antara.

AWG97 Солдаты вооруженных сил Индонезии

Оборонная дипломатия — это одно из средств реализации национальных интересов в области обороны и безопасности.

По словам эксперта, Индонезия надеется, что совместные военные учения обогатят опыт, возможности и навыки вооруженных сил страны.

«Я не думаю, что учения окажут существенное влияние на отношения между Индонезией и Китаем», — заявил Хайрул Фахми.

Впервые военные учения Garuda Shield были проведены в индонезийском Бандунге в 2009 году.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения США и Индонезии пройдут с 1 по 14 августа 2021 года в трех районах: Батураджа, Амбораванг и Макалисунг.