Москва, 30 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Ландшафт российского ритейла после пандемии меняется ускоренными темпами и, как полагают аналитики, навсегда. Мгновенно и кратно выросла доля электронной коммерции, началось активное внедрение бесконтактных и удаленных технологий в офлайне, заработали сервисы доставки покупок, оптимизирована логистика. Для покупателя становятся важны более низкие цены, близость магазинов к дому, меньший формат торговой точки и преобладание на полках товаров собственных торговых марок. Таким образом, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, самым динамично развивающимся сегментом в розничной торговле станут дискаунтеры шаговой доступности.

EBelova Магазин Fix Price. Москва

Магазины низких цен активно начали свою экспансию еще в начале нулевых. «Сегодня такие сети мы называем скорее магазинами у дома — уровень сервиса и широта ассортимента не позволяют однозначно отнести их к формату дискаунтеров, — рассказал «Аргументам и фактам» сооснователь международной сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price Сергей Ломакин, — Нишу же «чистых» дискаунтеров занимают новые игроки с принципиально иными подходами к ценообразованию, ассортиментной стратегии и покупательскому опыту».

Он отметил, что доля магазинов низких цен сильно различается в разных странах — до двух третей продуктового рынка, как в Норвегии, или около 40%, как в Германии. По мнению аналитиков, основной рост числа дискаунтеров на европейском рынке в ближайшее время обеспечит в том числе и Россия. По данным агентства INFOLine, в первом полугодии 2021 года количество сетевых торговых точек лоукост-сегмента превысило 48 тысяч, а доля торговых площадей, занятых ими, увеличилась на 6% и составила 18,2 млн кв. м. Формат развивают все лидеры ритейла, и даже «Почта России» анонсировала создание «дочки» для запуска торговых точек недорогого сегмента.

С ростом числа магазинов низких цен в России становится все меньше гипермаркетов, которые десять лет назад были одним из самых популярных форматов именно за счет большого выбора и низких цен. Именно гипермаркеты стали первыми жертвами вызванных пандемией перемен в потребительских привычках. Покупатели стали избегать места массового скопления людей и совершали покупки необходимых товаров в магазинах у дома. Онлайн-продажи начали развиваться ускоренными темпами не только в привычных непродовольственных категориях, которые составляют большую долю в ассортименте гипермаркетов, но и в продовольственных. Многие ритейлеры запустили процесс переформатирования гипермаркетов в дарксторы — места, где формируются онлайн-заказы. Кроме того, по данным исследования Nielsen, после завершения весеннего локдауна 2020 года 42% россиян стали посещать новые торговые точки в поисках более доступных товаров.

Дискаунтеры за счет сетевого принципа организации и масштаба поставок смогут продавать определенные товары дешевле, чем в среднем по рынку. Основной ресурс для ценовой конкуренции — это размер закупки и оптимизация затрат. Например, снижать цены позволяет выбор для размещения магазина локаций с более дешевой арендной платой. Торговые точки становятся компактнее: площадь дискаунтеров начинается от 200 кв. метров, а представлен там небольшой ассортимент самых популярных товаров. Для обслуживания таких точек требуется меньше персонала, так как зал классического дискаунтера больше напоминает склад. Экономия на каждом этапе сводит розничную наценку к минимуму — до примерно 12%, а прибыль создает высокая оборачиваемость.

Еще одна ключевая особенность формата — большое число товаров, произведенных под собственными торговыми марками (СТМ). За границей дискаунтеры формируют до 85% ассортимента за счет СТМ.

Ярким примером успешности формата дискаунтеров в России можно считать компанию Fix Price, которая играет в сегменте низких фиксированных цен, или долларовых магазинов. В год пандемии родоначальнику российского рынка товаров низких фиксированных цен удалось увеличить оборот на 33%, до 190,1 млрд рублей. Сегодня у сети 4,6 тысячи магазинов в России, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии и Узбекистане. «Мы предлагаем не только низкие цены, но и уникальный, постоянно обновляемый ассортимент, — отметил Сергей Ломакин. — Мы делаем ставку на развитие собственных торговых марок, локализации производства и тщательного отбора поставщиков». СТМ, на которые приходится до трети ассортимента магазинов, сооснователь Fix Price назвал конкурентным преимуществом компании. «Мы активно развиваем и продвигаем собственные бренды в большой доле товарных категорий», — отметил он.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы доля дискаунтеров в продажах продукции увеличится с нынешних 3% до 10%. «Стереотипы экономного потребления оформились и никуда не исчезнут, —уверен профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова Вячеслав Чеглов. — Покупатель научился искать выгоду при походе по магазинам».