Таллин, 30 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. С 1 до 31 августа каждый день на улицах центральной части Таллинна вновь будет работать велосипедная бригада скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Таллинской службы скорой помощи.

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В период с 9 утра и до 9 вечера в составе велобригады будут работать по два медика. Бригада оснащена всем необходимым для оказания первой помощи, в том числе современным оборудованием для реанимации и лечения травм. Медики передвигаются на современных электровелосипедах, которые заряжаются от солнечных батарей.

В 2020 году велосипедная бригада скорой помощи не работала из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса COVID-19. В 2019 году велобригада проработала 987 часов и обслужила 289 вызовов.