Нижний Новгород, 30 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Специалисты Нижегородского референтного центра Россельхознадзора во время исследования почвы из Нижнего Новгорода выявили в ней высокое содержание крайне опасного канцерогена — бензапирена.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

В каких именно районах столицы Приволжья брались образцы почвы, в которых образцы почвы оказались не соответствующими нормативам и требованиям по безопасности для человека, в ведомстве не сообщают.

Напомним, что бензапирен — это наиболее стойкий и сильный канцероген, который является веществом первого класса опасности. Вредные изменения, вызываемые им в организме, необратимы.

Бензапирен в окружающей среде появляется преимущественно по вине людей — из-за выбросов промышленного производства и автотранспорта.