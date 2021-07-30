Бокситогорск, Ленинградская область, 30 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Одна женщина погибла, еще семь человек, в том числе подросток, получили травмы в массовом дорожно-транспортном происшествии на трассе «Вологда-Тихвин» в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП в районе деревни Дыми в Ленобласти (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Около 12:00 мск на 323 километре автотрассы «Вологда-Тихвин» произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, автомобиль Great Wall, выезжавший со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ». От удара «УАЗ» вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai.

«В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «УАЗ» с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Водитель «УАЗа» самостоятельно направился в больницу для медосмотра. Пассажир Nissan, 66-летняя женщина, скончалась на месте происшествия», — отметили в Главке МВД.

Второй пассажир «Ниссана», подросток 14-ти лет, направлен в больницу для медосмотра.

«Водитель «Ниссана», 1988 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель китайского автомобиля, женщина, также отправилась в больницу для медосмотра», — уточнили в пресс-службе ведомства.