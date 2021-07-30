Москва, 30 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Рекордно низкая средневзвешенная ставка по ипотеке в России связаны с запуском программы льготного ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

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«Это всецело заслуга программы льготной ипотеки. Причем и основные объёмы ипотеки были выданы в рамках этой программы», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, средневзвешенная ставка по ипотечным займам, выданным в июне 2021 года, составила рекордные для России 7,07%.