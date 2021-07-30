Томск, 30 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 121 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 30 июля в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 37 064 томичей. Выздоровели 33 419 человек, в том числе 38 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Томской области выявили 120 носителей коронавируса, выздоровели 36 человек.