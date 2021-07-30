Киев, 30 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Киеве «заминировали» здание офиса президента Украины. Об этом сообщило 30 июля издание «Вести».

Rafael Mizrahi Бомба

Как уточнили журналисты, возле здания полицейские выявили подозрительную сумку и проверяют, нет ли в ней взрывчатки.

«У здания офиса президента нашли подозрительную сумку. Сейчас её проверяют. Каких-то сообщений о минировании не поступало. Проверяется подозрительный предмет», — рассказали в полиции.

Отметим, рядом со зданием проходит ЛГБТ-акция в форме рейв-концерта. На месте присутствуют представители националистических организаций, недовольные мероприятием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у офиса президента Украины запланировали провести ЛГБТ-акцию «Рейвах Прайд». Организаторы пообещали сделать её ежегодной.