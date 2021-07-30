Салехард, 30 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 15 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 30 июля региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 132 новых случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 30 июля 43 495 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 41 343 человека, 474 пациента с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).