Бишкек, 30 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов сегодня, 30 июля, ознакомился с работой золоторудного комбината на месторождении «Джеруй» в Таласской области, разрабатываемом российской горнорудной компанией «Алтын Альянс».

Alliance-altyn.kg Золоторудное месторождение «Джеруй»

Сотрудники предприятия продемонстрировали премьер-министру процесс электролиза и плавки золота, в результате которых получился 25-килограммовый золотой слиток.

Также глава правительства осмотрел хвостохранилище «Джеруя». Представители российского инвестора рассказали Марипову о том, что обеспечивают полную безопасность укладываемых на хранение отходов и соблюдает международные экологические требования при разработке месторождения.

Отметим, что за время работы комбината на месторождении «Джеруй» уже произведено 1 086 килограмм золота, из которых 940 килограмм приобрел Национальный банк Киргизии.

До конца 2021 года там планируют добыть в общей сложности не менее 2 300 килограммов этого драгоценного металла.

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