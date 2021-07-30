Симферополь, 30 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Дефицит пресной воды Крыму больше не грозит, написал 30 июля глава региона Сергей Аксёнов в своём паблике «ВКонтакте».

Дмитрий Скляренко Партизанское водохранилище. Крым

Марата Шакирзяновича [Хуснуллина, вице-премьера России], бурение скважин, запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и так далее — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает». Аксёнов "Из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению, вице-премьера России], бурение скважин, запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и так далее — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что в Крыму водохранилища заполнены почти полностью: в Симферополе общий объём воды 33 млн кубических метра, в Ялте — 34 млн м3.