Рим, 30 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сотрудница авиакомпании, которая обслуживает пассажиров в аэропорту Италии, проведёт целый месяц на больничном. Женщина пострадала от рук потерявшего самообладание туриста из Бельгии.

Darafsh Аэропорт. Рим

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Инцидент произошёл в воздушно гавани итальянского города Больнья при регистрации на рейс в Брюссель. Как сообщает 30 июля издание SudInfo, 77-летний мужчина из Бельгии избил сотрудницу авиакомпании за то, что она потребовала от него оплатить перевес ручной клади.

По словам очевидцев, пожилой мужчина сначала пытался спорить с работником авиакомпании, а потом схватил женщину за волосы и повалил на землю, после чего ударил кулаком, пишет РИА Новости. Разбушевавшегося пассажира успокоили другие сотрудники авиакомпании.

После инцидента дебошир извинился перед пострадавшей, однако она написала заявление в полицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года 51-летняя гражданка Польши на борту самолёта, направлявшегося из египетской Хургады в Варшаву, избила двух попутчиц. Известно, что женщина была нетрезва. Кроме того, она не выполнила инструкции экипажа, отказалась надеть защитную маску. Женщина задержана в аэропорту. Теперь ей грозит штраф в размере до 500 злотых (130 долларов США).