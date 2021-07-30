Таллин, , 15:58 — REGNUM Министерство обороны Эстонии находится в тесном взаимодействии с коллегами из Литвы и готово и далее оказывать им всю необходимую поддержку в преодолении кризиса с нелегальными беженцами. Об этом министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил на заседании правительства, сообщила прес-служба кабинета министров страны.

Беженцы

Лаанет подчеркнул, что Эстония оказывает Литве помощь практического плана. «Мы передали проволочное заграждение, необходимое для укрепления границы, также в Литве работает направленное министерством внутренних дел подразделение ESTPOL5», — перечислил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что в Литву отправились системы дронов-наблюдателей вместе с командой операторов. «Мы готовы предоставить помощь по проведению тендеров и приобретению дополнительного проволочного заграждения», — отметил министр обороны. Кроме того, под руководством Госканцелярии будет составлена межведомственная программа действий в поддержку правительства Литвы.

По словам Лаанета, ситуацию усложняют начинающиеся крупные российско-белорусские военные учения «Запад 2021» и воинские подразделения этих стран, который будут стянуты к границам прибалтийских государств.