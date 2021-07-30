Пенза, 30 июля, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Перелом руки и травму головы получила несовершеннолетняя жительница Пензы, упав с высоты второго этажа. По данному происшествию проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Пензенской области.

Tomomi Wong Опасное селфи

По версии следствия, вечером 24 июля 16-летняя девушка с друзьми пришла на территорию недостроенного здания очистных сооружений на улице Краснова в Пензе. Юная горожанка, решив сделать несколько фото, упала с высоты второго этажа здания. Пострадавшую с травмой головы и переломом руки госпитализировали в медучреждение.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе 21 июля годовалый ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

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