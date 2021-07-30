Париж, 30 июля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Вооруженные грабители при налете на ювелирный магазин в Париже похитили драгоценности на сумму более €2 млн. Об этом 30 июля сообщает телеканал BFM.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Ограбление

По информации источника, налет на ювелирный магазин Dinh Van был совершен двумя мужчинами в возрасте 30 лет, которые угрожали оружием персоналу, а после ограбления скрылись с места преступления с добычей.

При этом отмечается, что при ограблении никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в краже полумиллиона рублей у почтальона в Башкирии заподозрили подростка.