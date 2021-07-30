Минск, , 15:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил на доработку проект изменений в конституцию страны, сообщает 30 июля БелТА.

«Я сегодня вернул все это писание вам [в Конституционную комиссию]. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие», — сказал Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти.

Он добавил, что после этого проект будет вынесен на всенародное обсуждение — «пусть люди ознакомятся».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам республиканского референдума в Белоруссии была принята обновлённая Конституция с нормой, согласно которой внесение изменений и дополнений в ряд разделов Основного закона осуществляется только через референдум.

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