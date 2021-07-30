Бишкек, 30 июля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В пункте пропуска «Ак-Тилек автодорожный» на границе с Казахстаном вновь скопились большегрузные машины, водители которых хотят выехать с территории Киргизии. Об этом сообщили в киргизском пограничном ведомстве.

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В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 120 автофур.

В пограничной службе Киргизии утверждают, что «скопление грузовиков в пункте пропуска носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока».

Также в ведомстве отмечают, что порожние грузовые машины могут выехать из Киргизии в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун — Автодорожный».

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