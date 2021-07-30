Киев, , 15:54 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук останется под домашним арестом до 7 сентября. Такое решение вынес Киевский апелляционный суд Киева, сообщил 30 июля новостной телеграм-канал Klymenko Time.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

В ходе заседания суда политик заявил, что в материалах его дела нет по сути никаких обвинений.

«За пять месяцев органы следствия и прокуратуры не привели никаких доказательств в «деле» против меня. Это подтверждает, что всё происходящее — неприкрытые политические репрессии», — сказал Медведчук.

Напомним, ранее один из адвокатов политика обратил внимание на незаконность решения судьи о продлении меры пресечения Медведчуку на два месяца.

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